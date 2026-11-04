Dos maestros fallecen en accidente en Mina, Nuevo León

MINA, NUEVO LEÓN.– Un accidente entre dos vehículos cobró la vida de dos maestros y dejó a una tercera persona gravemente lesionada, en la carretera federal 53, en el tramo Monclova-Monterrey.

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Pedraza Martínez y Nereida Martínez Lerma, ambos originarios de Linares, Nuevo León, quienes fallecieron debido a las graves lesiones que sufrieron durante el impacto.

El accidente ocurrió en el kilómetro 99 de la carretera federal 53, donde dos vehículos colisionaron.

El encontronazo ocurrió a la altura del kilómetro 99, donde las dos unidades involucradas colisionaron violentamente, provocando consecuencias fatales para los ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos fallecidos se desempeñaban como docentes en la comunidad de Espinazo, perteneciente al municipio de Mina. Su muerte representa una tragedia para el sector educativo y para los habitantes de esa localidad.

Las víctimas, Jesús Pedraza y Nereida Martínez, eran docentes en la comunidad de Espinazo.

En el mismo percance, una tercera persona resultó gravemente herida, por lo que recibió los primeros auxilios y posteriormente fue trasladada de emergencia a un hospital de Nuevo León, donde sería atendida por personal médico especializado.

Tras recibir el reporte del accidente, paramédicos de Protección Civil de Mina se movilizaron hasta el kilómetro 99 para brindar atención a las víctimas y realizar las labores de auxilio.

Una tercera persona resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Las maniobras de rescate y la intervención de las autoridades provocaron afectaciones a la circulación vehicular en este tramo federal.

Hasta los primeros reportes no se habían precisado las causas que originaron el encontronazo ni se había revelado la identidad de la persona lesionada.

La muerte de los dos docentes enluta a sus familias y a la comunidad de Espinazo, donde ambos desarrollaban su labor educativa.