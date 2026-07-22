Choque en Monclova: pareja de adultos mayores causa accidente

MONCLOVA, COAH. - Una maniobra para evitar atropellar a una pareja de adultos mayores terminó en un choque por alcance la noche del martes sobre la avenida Huemac, dejando únicamente daños materiales y la movilización de autoridades de vialidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:30 horas, cuando Guadalupe conducía un automóvil Toyota Yaris gris, acompañada de su hija menor de edad. Ambas regresaban a su domicilio y se encontraban a pocas cuadras de llegar cuando ocurrió el percance.

De acuerdo con la versión de la conductora, al aproximarse al cruce con la calle Xicoténcatl observó que un matrimonio de adultos mayores salió de un estacionamiento e invadió su trayectoria. Ante esa situación, redujo la velocidad para permitirles cruzar de manera segura y evitar atropellarlos.

Sin embargo, el conductor que circulaba detrás no logró detener su marcha y se impactó contra la parte trasera del Toyota.

La segunda unidad involucrada fue un Chrysler PT Cruiser negro, conducido por Vladimir Guerrero, empleado de la empresa Metalmex. De acuerdo con los primeros datos, presuntamente no mantenía la distancia de seguridad necesaria, por lo que no alcanzó a frenar a tiempo y provocó el choque por alcance.

El impacto ocasionó daños materiales valuados en varios miles de pesos en ambos vehículos. A pesar de la colisión, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente, levantar el informe oficial y recabar la versión de ambos conductores a fin de determinar las responsabilidades del percance.

Tras concluir las diligencias, las autoridades promovieron un acuerdo entre las partes para la reparación de los daños y reiteraron el llamado a respetar la distancia de seguridad entre vehículos, especialmente en vialidades de flujo constante, donde un frenado imprevisto puede derivar en un accidente.