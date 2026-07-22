Fiscalía General del Estado reporta aumento de robos en Monclova

MONCLOVA, COAH.— El robo a casa habitación se mantiene como el principal delito patrimonial investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Región Centro. En Monclova, este ilícito representa aproximadamente el 45 por ciento del total de los robos de impacto simple registrados en la ciudad.

La incidencia estimada alcanza los 79.3 robos por cada 100 mil habitantes, una tasa superior a la media nacional, de acuerdo con los indicadores disponibles sobre seguridad pública.

La percepción de inseguridad también refleja preocupación entre la población. Alrededor del 55 por ciento de los habitantes considera posible convertirse en víctima de un allanamiento, mientras que la llamada cifra negra continúa siendo elevada, ya que cerca del 87 por ciento de los delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación ante el Ministerio Público.

Programas preventivos como Vecinos Vigilantes, de la Policía Municipal, identifican que el sector poniente y sur de Monclova concentra la mayor cantidad de reportes por este delito. Entre las colonias con mayor incidencia destacan Independencia, Margarito Silva, San Salvador, Colinas de Santiago, Praderas del Sur, Guadalupe y El Pueblo.

En estas zonas, los reportes incluyen principalmente el robo de tanques de gas, herramientas, artículos almacenados en patios y actos de vandalismo. Además, se ha detectado el uso de viviendas abandonadas como puntos de resguardo para objetos sustraídos.

Las autoridades también advierten que la incidencia delictiva puede variar entre distintos periodos, dependiendo de la vigilancia y los operativos implementados, por lo que el sector oriente también registra incrementos temporales.

Los bienes robados suelen incorporarse al mercado informal mediante redes de receptación. Entre los principales destinos figuran tianguis y mercados rodantes, casas de empeño, plataformas digitales y perfiles falsos en redes sociales. En algunos casos, los objetos son almacenados en bodegas clandestinas antes de su distribución o intercambio.

Cuando los artículos son recuperados durante operativos o cateos, quedan bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para integrar la carpeta de investigación y acreditar su legítima propiedad antes de ser devueltos a sus dueños.