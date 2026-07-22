Camioneta de COINNTE provoca accidente en Monclova: daños materiales

MONCLOVA COAH.-.— La presunta imprudencia del conductor de una camioneta de la empresa COINNTE Control Industrial del Norte, al no respetar la luz roja del semáforo, provocó un fuerte accidente vial en el cruce de la avenida Constitución y la calle Jesús Barrera, en la Zona Centro.

El percance ocurrió la tarde del miércoles, cuando el operador de una camioneta Ford Ranger blanca, propiedad de la citada empresa, circulaba sobre la avenida Constitución.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al cruce con la calle Jesús Barrera hizo caso omiso de la señal luminosa del semáforo, por lo que invadió la circulación preferente e impactó un automóvil Kia negro, que transitaba con luz verde sobre la calle Jesús Barrera.

A pesar de la fuerza del impacto, el accidente únicamente dejó daños materiales en ambas unidades, sin que se reportaran personas lesionadas.

Minutos después, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, recabar evidencias y determinar las responsabilidades del hecho.