Choque por alcance deja a mujer herida en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Un choque por alcance registrado la noche de ayer sobre la avenida Leandro Valle dejó como saldo a una mujer de 51 años con golpes leves y daños materiales por varios miles de pesos.

El accidente ocurrió a la altura de la Preparatoria 24, cuando Imelda Suárez, de 51 años, circulaba a bordo de una camioneta Nissan X-Trail con dirección al sur.

Antes de llegar al cruce con el bulevar Ejército Mexicano, la camioneta fue alcanzada por un Nissan Versa que avanzaba detrás de ella.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor del automóvil no logró detenerse a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de la X-Trail.

La colisión ocasionó daños materiales en ambas unidades, además de que Imelda Suárez presentó diversas molestias físicas a consecuencia del impacto.

El estruendo movilizó a personas que se encontraban en los alrededores, quienes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila, quienes brindaron atención a la conductora y efectuaron una valoración en el sitio.

Tras ser revisada, los socorristas determinaron que la mujer presentaba únicamente golpes leves, por lo que no requirió traslado a un hospital.

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias necesarias.

Luego de revisar la escena y recabar las versiones relacionadas con el percance, la responsabilidad fue atribuida al conductor del Nissan Versa, al determinarse que no consiguió frenar antes de alcanzar a la camioneta.

Las unidades permanecieron en el lugar mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes para deslindar responsabilidades y resolver los daños ocasionados.