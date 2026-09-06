Hombre de 65 años sufre crisis convulsiva en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Cuando caminaba tranquilamente por calles de la colonia Anáhuac, un hombre de 65 años sufrió una aparente crisis convulsiva que provocó que perdiera el equilibrio y terminara en el pavimento.

El incidente ocurrió sobre la calle Tlacopan, en el cruce con Cuauhtémoc, donde inicialmente se recibió el reporte de una persona que presuntamente había sido atropellada.

Sin embargo, al llegar los paramédicos de Cruz Roja se descartó que hubiera ocurrido un accidente vial, pues el hombre había caído desde su propia altura.

El afectado fue identificado como Roberto Rivera, vecino de la colonia Miravalles, quien explicó que mientras caminaba por la banqueta sufrió repentinamente la crisis y perdió el conocimiento.

Al caer se golpeó en el rostro y presentó una lesión que le provocó sangrado. Vecinos que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliarlo y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

La situación generó preocupación debido a que el hombre permaneció tendido cerca de la vialidad y un vehículo pasó muy cerca de él, por lo que los vecinos permanecieron atentos hasta la llegada de los socorristas.

Luego de valorarlo, los paramédicos determinaron que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. Finalmente, Roberto Rivera fue trasladado hasta su domicilio, donde quedó bajo el cuidado de sus familiares.