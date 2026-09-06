Cuerpos de emergencia atienden volcadura de camioneta en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- Una camioneta blanca terminó volcada sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Saltillo, a la altura del punto conocido como La Muralla, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El accidente se registró la tarde de ayer, lo que generó la presencia de autoridades y rescatistas en este sector de la vía federal, donde se realizaron labores para verificar las condiciones de la unidad y mantener la zona bajo vigilancia.

Tras recibir el reporte, los cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el lugar para atender el percance y prevenir riesgos para los automovilistas que transitaban por la carretera.

La camioneta quedó volcada fuera de su posición normal, por lo que las corporaciones desplegaron las acciones correspondientes para controlar el área y evitar otro incidente.

Hasta el momento, la información disponible señala únicamente que una camioneta de color blanco sufrió una volcadura en este tramo de la carretera federal 57.

No se proporcionaron mayores detalles sobre las causas que originaron el accidente ni sobre posibles personas lesionadas.

La presencia de unidades de emergencia generó movimiento en este importante tramo carretero, mientras las autoridades permanecieron en el sitio durante las labores de atención y seguridad.

Corresponderá a las autoridades determinar las condiciones en que ocurrió el percance y establecer las acciones posteriores relacionadas con la unidad involucrada.