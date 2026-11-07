Derriba barda al causar choque

MONCLOVA, COAH.- Una aparatosa carambola entre tres vehículos estuvo a punto de terminar con uno de ellos dentro de una vivienda de la colonia Los Pinos, luego que un conductor presuntamente no respetara un señalamiento de alto y provocara una colisión en cadena.

El accidente se registró la mañana de este viernes en el cruce de las calles Jalisco Sur y Colima, donde un Toyota Yaris gris y, al llegar a la intersección, habría ignorado el señalamiento de alto, atravesándose al paso de un Chevrolet Aveo blanco, manejado por Isela Sandoval.

El impacto fue de tal magnitud que el Aveo salió proyectado contra una camioneta Nissan Frontier roja, conducida por Roberto Ojeda, sumando así tres unidades involucradas en el percance.

La colisión también provocó que el conductor del Yaris terminara estrellándose contra la barda de block del domicilio marcado con el número 1404 de la calle Jalisco, propiedad de Mauro Zamora. La unidad quedó a escasa distancia de ingresar a la vivienda y ocasionó daños en la estructura.

Ante el reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los ocupantes de los vehículos involucrados, con el fin de descartar lesiones que requirieran atención hospitalaria.

Acciones de la autoridad

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias y el peritaje para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades. Posteriormente, las unidades fueron retiradas del lugar con apoyo de una grúa.

Los ajustadores de seguros de los involucrados también intervendrían para agilizar los trámites correspondientes y buscar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados, tanto a los vehículos como a la vivienda, con la intención de evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.