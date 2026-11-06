Causa choque y derriba barda

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Una carambola entre tres vehículos estuvo a punto de terminar con uno de ellos dentro de una vivienda de la colonia Los Pinos, luego de que una conductora presuntamente ignorara un señalamiento de alto y provocara una colisión en cadena.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió la mañana de este viernes en el cruce de las calles Jalisco Sur y Colima, donde un Toyota Yaris gris se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo blanco, conducido por Isela Sandoval, cuyo conductor no logró evitar el impacto.

Tras el encontronazo, el Aveo salió proyectado contra una Nissan Frontier roja, manejada por Roberto Ojeda, lo que involucró a tres unidades en el aparatoso percance.

La fuerza de la colisión también provocó que el Toyota Yaris terminara estrellándose contra la barda de block del domicilio marcado con el número 1404 de la calle Jalisco, propiedad de Mauro Zamora. El automóvil quedó a escasa distancia de ingresar a la vivienda y ocasionó daños en la estructura.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de los vehículos y descartar lesiones que requirieran atención hospitalaria.

Intervención de las autoridades

Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades. Posteriormente, las unidades fueron retiradas con apoyo de grúas.

Los ajustadores de seguros intervinieron para buscar un acuerdo entre los involucrados y gestionar la reparación de los daños ocasionados tanto a los vehículos como a la vivienda, con la intención de evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.