Lo saca del anexo con un amparo; triunfó el amor

MONCLOVA, COAH.- Ni la oposición familiar ni el ingreso a un centro de rehabilitación impidieron que Aracely Govea Ríos volviera a reunirse con su pareja.

Después de pasar la noche en el anexo Renace, César Javier Sierra Martínez, de 35 años, recuperó su libertad la tarde de este viernes, luego de que la mujer consiguiera un amparo para exigir que fuera liberado.

La diligencia se realizó en las instalaciones del centro, ubicado sobre la calle María Esther Zuno, en la colonia Burócratas. Hasta el lugar llegó Aracely, acompañada por elementos de la Policía Municipal y un actuario del Juzgado Cuarto, quienes se encargaron de hacer cumplir la resolución judicial.

Conflicto Familiar y Libertad

De acuerdo con la versión de la mujer, César habría sido llevado contra su voluntad la noche del jueves, cuando se encontraba en una barbería del fraccionamiento Monclova.

Aracely señaló a Gloria Guadalupe Martínez Hernández, madre de César, y a Mónica Elizabeth, tía del hombre, como las personas que presuntamente habrían ordenado su ingreso al centro de rehabilitación sin su consentimiento.

La mujer atribuyó lo ocurrido a un conflicto familiar y aseguró que su suegra desaprobaba la relación sentimental que mantiene con César desde hace cuatro años, principalmente por la diferencia de edades.

"Yo nunca lo voy a dejar, él no está conmigo a la fuerza. Yo quería que él me dijera si se quería quedar y yo me hubiera ido feliz, pero yo quería que supiera que no estaba solo y que yo lo iba a esperar", expresó.

Asesoría Legal y Resolución Judicial

Ante la incertidumbre por el paradero de su pareja, Aracely buscó información sobre las opciones legales para conseguir su liberación.

En sus declaraciones también mencionó a un hombre identificado como Uriel, a quien señaló como uno de los padrinos del anexo y acusó de acudir a su domicilio para burlarse de ella y asegurarle que su relación con César había terminado.

Además, sostuvo que detrás del conflicto existía una presunta deuda relacionada con la pareja de dicho hombre, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre ese señalamiento.

Finalmente, con el cumplimiento de la resolución judicial y la intervención de las autoridades, César Javier abandonó las instalaciones de Renace y se reunió con Aracely para regresar a su nidito de amor.