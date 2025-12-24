Monclova: accidente no deja heridos

MONCLOVA, COAHUILA.— La mañana de este miércoles, una pareja resultó ilesa tras protagonizar un aparatoso accidente vial sobre el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, a la altura del entronque con la avenida Revolución Mexicana, en la colonia Buenos Aires. El vehículo en el que viajaban terminó incrustado en el camellón central, pero, afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El incidente fue reportado a las 11:00 horas, lo que movilizó de inmediato a cuerpos de rescate y elementos de seguridad, quienes llegaron al lugar para verificar la situación y confirmar que no había personas heridas.

En el lugar del accidente, los oficiales localizaron un vehículo Volkswagen Jetta, color arena, con placas del estado de Nuevo León, el cual era conducido por Iván Emmanuel Rodríguez Sánchez, quien viajaba acompañado de su pareja.

Según el relato del joven, él descendía por el libramiento Oriente cuando, al acercarse al entronque con la avenida Revolución Mexicana, un vehículo invadió su carril de frente, lo que lo obligó a maniobrar para evitar el impacto. Sin embargo, perdió el control y terminó estrellándose contra el camellón central.

No obstante, las autoridades señalaron que hay indicios de que el propio conductor circulaba en sentido contrario al intentar incorporarse a la avenida Revolución Mexicana. Según esta versión, al tratar de corregir su trayectoria, se produjo el impacto con el camellón.

Afortunadamente, el accidente no causó daños a terceros ni afectaciones mayores, salvo las relacionadas con el camellón central, propiedad del municipio. Debido a esto, el vehículo fue asegurado y se invitó a Iván Emmanuel Rodríguez a responder por la reparación de los daños causados.

Pese a la magnitud del accidente, tanto el conductor como su pareja resultaron completamente ilesos y, tras la intervención de las autoridades, se retiraron del lugar.