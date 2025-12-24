Motociclista Omar Solís resulta gravemente herido en Monclova: accidente con Ford Mustang

MONCLOVA, COAH.— Un joven motociclista resultó gravemente lesionado la mañana de este miércoles al protagonizar un fuerte accidente vial en el cruce de las calles 16 y 7, en la colonia Hipódromo de Monclova. El incidente movilizó rápidamente a cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El percance ocurrió alrededor de las 11:50 horas, cuando un Ford Mustang color morado, conducido por José Luis Zapata Medrano, presuntamente ignoró el señalamiento de alto, lo que provocó que cerrara el paso al motociclista que circulaba por la calle 7, en dirección al poniente.

La motocicleta, una Vento modelo 2019 de color amarilla, era tripulada por Omar Alejandro Solís Hernández, quien no logró frenar a tiempo y terminó impactándose violentamente contra el costado delantero izquierdo del automóvil que le salió por la calle 16, en dirección al sur.

El impacto fue tan fuerte que el joven motociclista salió proyectado por los aires, cayendo sobre el pavimento. Solís Hernández comenzó a gritar de dolor, ya que presentaba lesiones evidentes en ambas piernas, las cuales podrían ser fracturas.

Los daños materiales en ambas unidades fueron severos, lo que complicó el tráfico en la zona durante varios minutos. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar rápidamente para estabilizar al lesionado, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde recibió atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes de Seguridad Pública Municipal se hicieron presentes en el lugar, abanderando la vialidad para evitar otro percance y facilitando el retiro de las unidades involucradas, que fueron remolcadas por una grúa. Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.

La falta de respeto al señalamiento de alto por parte del conductor del Mustang fue señalada como la causa principal del choque, hecho por el que fue arrestado y llevado a la Comandancia.