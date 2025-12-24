Mujer de 81 años resulta gravemente herida tras colapso de portón en Castaños

CASTAÑOS, COAH.— Una mujer de 81 años resultó gravemente lesionada la mañana de este miércoles cuando el portón de su domicilio se desplomó sobre ella, provocándole una fractura en la cadera. El incidente ocurrió en la colonia Libertad, en el municipio de Castaños, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Según los primeros reportes, el accidente sucedió en un domicilio ubicado sobre el bulevar Santa Cecilia, número 100. Por causas aún no esclarecidas, el portón de la vivienda colapsó y cayó sobre la mujer, quien en ese momento se encontraba en su propiedad.

El Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudió al lugar para brindar atención inmediata a la dama de la tercera edad. Tras realizarle los primeros auxilios, la mujer fue trasladada a la Clínica 8 del IMSS en Castaños para recibir atención médica inicial.

Debido a la gravedad de la fractura en su cadera, fue canalizada posteriormente a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde continuará con su tratamiento especializado. Las autoridades locales aún no han determinado las causas exactas que provocaron el desplome del portón. Sin embargo, se espera que se realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.