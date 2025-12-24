Lesionados tras choque por alcance en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Monclova inició la jornada previa a la Navidad con un aparatoso accidente vial, luego de que la mañana de este miércoles se registró un choque por alcance sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de un centro comercial de la colonia La Loma, donde un joven matrimonio resultó con diversos golpes y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió poco antes de las 09:00 horas, en uno de los tramos con mayor carga vehicular de la ciudad, cuando un conductor no respetó la distancia reglamentaria entre vehículos, provocando la colisión que generó tráfico lento y alarma entre automovilistas y comerciantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable fue identificado como Jesús Ernesto Alonso Lugo, quien conducía una pickup Volkswagen con dirección al norte.

Al desplazarse sin la debida precaución, terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Dodge Journey color guinda, que circulaba delante de él sobre la misma vialidad.

En la unidad afectada viajaba José Luis Alberto López Moreno, acompañado de su esposa, quienes se dirigían a realizar compras cuando su trayecto se vio abruptamente interrumpido por el fuerte impacto. Tras el choque, ambos presentaron diversas contusiones y una crisis nerviosa.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención pre hospitalaria a los lesionados, descartando que presentaran heridas de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente, deslindar responsabilidades y ordenar el retiro de las unidades involucradas, permitiendo que la circulación fuera restablecida minutos después.