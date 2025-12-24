Mujer es agredida por su esposo en Monclova

MONCLOVA, COAH.— A unas horas de la Nochebuena, la violencia familiar volvió a hacerse presente en el sur de la ciudad, luego que una mujer identificada como Erika Eunice fuera brutalmente agredida por su esposo al interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Maclovio Herrera, en la colonia Loma Linda.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos se registraron la noche de ayer cuando el sujeto llegó a la vivienda en estado inconveniente, tras haber estado consumiendo bebidas alcohólicas. Al ingresar al hogar, comenzó a reclamarle a su esposa por no tener la cena preparada, exigiendo que le hiciera tortillas y le sirviera la comida, lo que derivó en una serie de insultos y posteriormente en una agresión física.

Vecinos del sector, alarmados por los gritos de auxilio y el escándalo, solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema de emergencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio; sin embargo, el presunto agresor logró escapar antes de su llegada, evitando así su detención.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba diversos golpes en distintas partes del cuerpo. Tras ser valorada, se le orientó para que acudiera ante el Ministerio Público a interponer la denuncia correspondiente por el delito de violencia familiar, además de solicitar las medidas de protección necesarias.

Autoridades señalaron que la colonia Loma Linda se mantiene como una zona con alta incidencia de conflictos familiares, por lo que se reforzarán los recorridos de vigilancia y prevención. Asimismo, reiteraron el llamado a las víctimas a no guardar silencio y denunciar cualquier tipo de agresión.

El caso, ocurrido en vísperas de Navidad, vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia intrafamiliar, un problema que no da tregua ni siquiera en fechas que deberían ser de unión y tranquilidad.