Causa abuelito choque en Madero y Bogotá 4 lesionados

MONCLOVA, COAH.— Nuevamente, el conflictivo cruce del bulevar Francisco I. Madero y la calle Bogotá fue escenario de un aparatoso accidente vial que dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, reavivando la preocupación entre vecinos del sector.

El percance se registró alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando Jaime Sánchez, de 69 años, conductor de una Ford Windstar blanca de procedencia extranjera, intentó atravesar el bulevar realizando una maniobra indebida y sin las debidas precauciones.

Fue en ese momento que terminó invadiendo la trayectoria de una camioneta Nissan X-Trail color guinda, conducida por Jesús Valenzuela, también de 69 años, quien circulaba con preferencia sobre el par vial. El impacto fue inevitable y de gran fuerza.

Detalles del accidente

Tras el choque inicial, la Nissan fue proyectada contra una Mazda CX-5 azul, modelo reciente, que se encontraba detenida sobre la calle Bogotá. La unidad era conducida por un joven identificado como Pablo, quien esperaba incorporarse a la vialidad acompañado de una joven.

El fuerte encontronazo generó una inmediata movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a los tripulantes de los tres vehículos involucrados. Afortunadamente, pese a la magnitud del accidente, ninguno de los lesionados presentó heridas de gravedad.

Reacciones de la comunidad

Elementos de Tránsito Municipal se encargaron de controlar la circulación para evitar otro percance en la zona, mientras que oficiales de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Las unidades involucradas, especialmente la del presunto responsable y la Nissan afectada, fueron remolcadas con apoyo de grúas debido a los severos daños, mientras que los conductores solicitaron la intervención de sus aseguradoras para responder por los perjuicios.

Vecinos del sector no tardaron en alzar la voz, señalando que este cruce se ha convertido en un punto constante de accidentes, por lo que exigen a las autoridades la implementación de medidas urgentes para evitar nuevas tragedias.