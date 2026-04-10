Le pega a deportivo ¡Reversazo!

MONCLOVA, COAH.—Una maniobra mal calculada al volante desató un accidente entre dos vehículos deportivos la noche del jueves en la colonia Guadalupe, dejando como saldo daños materiales y la movilización de autoridades viales.

El percance ocurrió sobre la avenida Deportivo, cuando Juan conducía un Dodge Challenger en color negro con verde con dirección al poniente, presuntamente rumbo al estadio. Al llegar al cruce con la avenida Brasil, el semáforo le marcó alto, por lo que detuvo su marcha.

No obstante, al quedar parcialmente obstruyendo la circulación de la avenida Brasil, el conductor decidió retroceder de manera repentina y sin verificar su entorno, lo que derivó en el impacto contra un Chevrolet Camaro rojo, manejado por Josué, quien se encontraba por detrás.

El golpe se registró en la parte frontal del Camaro, dejando daños visibles en ambas unidades, lo que generó la atención de automovilistas y vecinos del sector.

El accidente ocurrió en la avenida Deportivo, afectando la circulación en la colonia Guadalupe.

Tras el incidente, los involucrados se orillaron para evitar mayores riesgos y solicitaron la presencia de elementos de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Ambos conductores fueron trasladados posteriormente a las instalaciones de Seguridad Pública, donde lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando mayores complicaciones legales.

Ambos conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños tras el incidente.

De acuerdo con el informe preliminar, las condiciones de visibilidad reducida tras las lluvias recientes, sumadas a la falta de precaución al realizar la reversa, fueron factores que contribuyeron al percance.

Las condiciones de visibilidad reducida y la falta de precaución fueron factores del percance.