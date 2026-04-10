En la Barrera le pega a auto al invadir carril

MONCLOVA, COAH.- Una imprudente maniobra al volante terminó en un aparatoso choque la noche del jueves sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Barrera, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y la movilización de autoridades viales.

El accidente se registró alrededor de las 21:30 horas, cuando María de Jesús Fuentes circulaba con dirección al sur a bordo de un Volkswagen Vento color azul. Al llegar al cruce con la avenida Sur, la conductora inició una maniobra para incorporarse, momento en que sobrevino el percance.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros informes, un segundo vehículo que circulaba en la zona intentó rebasar de manera indebida utilizando el carril contrario, invadiendo la trayectoria del Vento justo cuando este realizaba su giro.

El responsable fue identificado como Jesús Carrizales, quien conducía una camioneta Dodge Journey gris. Debido a la falta de precaución, terminó impactando el costado del automóvil, provocando daños considerables en ambas unidades.

Acciones de la autoridad

Tras el choque, los conductores permanecieron en el lugar en espera de las autoridades, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

A pesar de lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente únicamente en pérdidas materiales.

Consecuencias del choque

Elementos de Control de Accidentes también mediaron entre los involucrados para que buscaran llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante otras instancias.

Autoridades reiteraron el llamado a respetar los carriles de circulación y evitar maniobras peligrosas, ya que este tipo de acciones continúan siendo una de las principales causas de accidentes en la ciudad.