Por culpa de la depresión se corta menor las venas en convivio

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del jueves en la colonia San Francisco, luego que un adolescente resultara gravemente lesionado tras provocarse heridas en ambas muñecas al entrar en depresión tras, presuntamente, encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron al interior de una quinta ubicada en el cruce de las calles Plan de Ayala y Veracruz, donde el joven, identificado como Gamaliel N de 17 años, se encontraba conviviendo con otros adolescentes.

¿Cómo ocurrió el incidente?

De acuerdo con los primeros reportes, fue alrededor de las 23:00 horas cuando, de manera repentina, el menor se apartó del grupo sin dar explicación. Minutos después, tomó una botella de vidrio, la quebró y con los fragmentos se causó severas lesiones en ambas muñecas, lo que provocó un abundante sangrado que alarmó a sus amigos.

Al percatarse de la situación, los presentes solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades y de paramédicos, quienes arribaron en cuestión de minutos al sitio para brindarle atención urgente.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja estabilizaron al adolescente en el lugar, logrando controlar parcialmente el sangrado antes de trasladarlo de emergencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada.

Elementos de Seguridad Pública acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos, mientras se iniciaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y brindar apoyo a los familiares del menor.

Hasta el momento, su estado de salud se reporta reservado, mientras especialistas continúan atendiéndolo.