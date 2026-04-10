¡De reversa! Va por la cena y choca

MONCLOVA, COAH.—Lo que comenzó como una salida tranquila por la cena terminó en un accidente vehicular la noche del jueves en la colonia Anáhuac, luego que una conductora realizara una maniobra en reversa sin las debidas precauciones, provocando un choque que dejó daños materiales de consideración.

El percance se registró minutos antes de las 23:00 horas sobre la avenida Brasil, cuando Lorena abordó su camioneta Ford Territory blanca tras salir de un establecimiento de comida. Al intentar incorporarse a la circulación, aplicó la reversa sin verificar el paso de otros vehículos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Esta acción derivó en que impactara la parte frontal de una camioneta Volkswagen Saveiro blanca, conducida por Sergio, quien circulaba con dirección al poniente sobre la misma vialidad.

El golpe sorprendió al conductor afectado, quien nada pudo hacer para evitar la colisión. Ambos vehículos resultaron con daños visibles, generando la movilización de autoridades de tránsito para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en pérdidas económicas que ascienden a varios miles de pesos. Elementos de Control de Accidentes se encargaron de realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, además de mediar entre las partes involucradas, quienes buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Consecuencias del accidente

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones al realizar maniobras, especialmente al conducir en reversa, a fin de evitar este tipo de percances que, aunque no siempre dejan heridos, sí generan importantes afectaciones materiales.