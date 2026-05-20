Motociclista resulta lesionado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un motociclista terminó lesionado y tendido sobre el pavimento luego de que la conductora de un automóvil presuntamente le invadiera el paso en pleno cruce de calles de la Zona Centro, provocando un aparatoso accidente vial la tarde de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas en el cruce de las calles Zaragoza y Ocampo, donde Javier Alejandro Jiménez circulaba con preferencia de paso a bordo de una motocicleta Itálica color negro con rojo.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la intersección, un Chrysler PT Cruiser conducido por Francisca Castillo, quien transitaba sobre la calle Ocampo, presuntamente omitió una señal de alto y terminó atravesándose en la trayectoria del motociclista.

El impacto fue inevitable. Tras el golpe, Javier salió proyectado varios metros sobre el pavimento, quedando lesionado en plena calle, mientras la motocicleta terminó tirada en medio de la calle Zaragoza, generando alarma entre automovilistas y peatones.

Testigos de inmediato corrieron para auxiliar al lesionado y solicitaron apoyo al Sistema Estatal de Emergencias, ya que el motociclista presentaba visibles golpes tras el fuerte choque.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron rápidamente para abanderar el área y agilizar la circulación, pues el caos vial no tardó en apoderarse del sector debido a la hora y el punto donde ocurrió el accidente.

Por su parte, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) brindaron los primeros auxilios a Javier Alejandro, quien sufrió diversas contusiones derivadas del fuerte impacto contra el pavimento.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para determinar la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Posteriormente, la conductora del automóvil solicitó la presencia de su aseguradora para responder por los daños ocasionados y las lesiones sufridas por el motociclista.