E.E.U.U. golpea finanzas del Cártel de Sinaloa por lavado de dinero y criptomonedas

El gobierno de Estados Unidos anunció este 20 de mayo sanciones contra varias personas y empresas mexicanas señaladas por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, principalmente para la facción conocida como "Los Chapitos".

La medida fue dada a conocer por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro estadounidense, la cual informó que las investigaciones permitieron detectar dos redes financieras distintas dedicadas al movimiento de recursos obtenidos del narcotráfico.

Según las autoridades, además de utilizar mecanismos tradicionales para lavar dinero, las organizaciones también recurrían al uso de criptomonedas con el objetivo de dificultar el rastreo de las transferencias.

¿Quién es Armando Ojeda?

Uno de los principales señalados es Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado como supuesto líder de una estructura financiera vinculada a "Los Chapitos". De acuerdo con la investigación, se encargaba de reunir dinero derivado de la venta de drogas en Estados Unidos y convertirlo en criptomonedas para transferirlo posteriormente a la organización criminal.

Las autoridades estadounidenses también lo consideran uno de los operadores financieros más importantes del grupo tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro. Además, lo relacionan con la supervisión de envíos de droga hacia territorio estadounidense.

Detalles de las sanciones

Junto a él aparece Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como colaborador cercano y presunto responsable de coordinar transferencias millonarias mediante criptomonedas. Otro de los involucrados es Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos para la organización criminal. Las autoridades recordaron que en abril de 2024 un gran jurado federal presentó cargos en su contra por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico con criptomonedas. Posteriormente, fue detenido en México en octubre de 2023 tras ser encontrado en posesión de armas.

Dentro de esta misma red también fue mencionado Alfredo Orozco Romero, identificado como supuesto asesor de seguridad de Ojeda Avilés y presunto encargado de cobrar deudas relacionadas con cargamentos de cocaína. El Departamento del Tesoro indicó que Orozco controlaba la empresa Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas, negocios que presuntamente eran utilizados para mover recursos ilícitos.

Segunda red de narcotráfico

Las investigaciones estadounidenses también detectaron una segunda red encabezada por Jesús González Peñuelas, acusado de participar desde 2007 en la producción y distribución de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo en Estados Unidos. De acuerdo con la información oficial, González Peñuelas operaría principalmente desde Sinaloa y mantendría contacto con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. Además, la DEA ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

En esta segunda estructura también fueron señalados Castulo Bojorquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, todos acusados de colaborar en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contemplan el congelamiento de bienes, cuentas e intereses financieros de los involucrados dentro de territorio estadounidense. Asimismo, cualquier empresa o persona en Estados Unidos que mantenga relaciones financieras con ellos podría enfrentar restricciones o bloqueos.

Con estas acciones, las autoridades estadounidenses buscan afectar tanto las operaciones de tráfico de drogas como las estructuras financieras que permiten mover millones de dólares mediante empresas, negocios y criptomonedas.