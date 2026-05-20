Vuelca al dormitar al volante

Paramédicos del GRUM acudieron al auxilio de la lesionada, quien logró salir de su auto luego de que volcó a orillas del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH.– El cansancio tras una larga jornada laboral estuvo a punto de terminar en tragedia para una conductora que sufrió una aparatosa volcadura durante la medianoche de ayer sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura del 105 Batallón de Infantería.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades luego de que se reportara que una mujer posiblemente había quedado atrapada dentro de un automóvil volcado a un costado de la transitada vía.

La afectada viajaba en un automóvil Hyundai color blanco cuando, presuntamente vencida por el agotamiento, perdió el control del volante mientras se dirigía hacia su domicilio tras concluir una extensa jornada de trabajo.

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De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, la mujer circulaba sobre el libramiento cuando el sueño le ganó por unos segundos, suficientes para que el vehículo abandonara la carpeta asfáltica y terminara precipitándose hacia un desnivel.

Detalles confirmados

La unidad dio varias vueltas en medio de la oscuridad hasta finalmente quedar sobre sus cuatro ruedas, con severos daños en gran parte de la carrocería y el frente completamente averiado.

Al sitio arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes encontraron a la conductora consciente, fuera del automóvil y visiblemente alterada por el fuerte susto vivido.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del percance, la mujer no presentó lesiones de gravedad, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar sin necesidad de ser trasladada a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, coordinar las maniobras de seguridad y resguardar el área mientras una grúa realizaba el retiro de la unidad dañada.