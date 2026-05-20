Le pega a Harley frente a Trinity

Un motociclista se llevó tremendo susto la mañana de este miércoles luego que una conductora no guardara su distancia y terminara impactando por alcance su motocicleta Harley Davidson frente a las instalaciones de Trinity, provocando la movilización de autoridades municipales.

El accidente se registró sobre la calle Prolongación Industrial, a la altura del sector industrial, donde el conductor de la motocicleta circulaba con dirección al sur de la ciudad rumbo a su centro de trabajo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el biker prácticamente estaba por llegar a su destino cuando disminuyó la velocidad para realizar una maniobra de cambio de dirección. Fue en ese instante cuando sintió un fuerte golpe en la parte trasera de la unidad, provocando momentos de tensión entre quienes transitaban por la zona.

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La responsable del percance viajaba al volante de un Nissan Sentra color blanco y presuntamente no logró calcular la distancia de seguridad entre ambos vehículos, terminando por impactar la costosa motocicleta.

Acciones de la autoridad

Según trascendió, la mujer se dirigía a instalarse como vendedora ambulante de alimentos en el área de Trinity y aparentemente la prisa por llegar a tiempo le jugó una mala pasada.

Pese a la magnitud del accidente y al nerviosismo que generó ver involucrada una motocicleta de alto valor, el conductor logró mantener el equilibrio y evitar caer al pavimento, por lo que afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Elementos municipales arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el peritaje correspondiente, además de dialogar con ambas partes para deslindar responsabilidades.

Aunque los daños materiales fueron mínimos, autoridades recomendaron a los involucrados llegar a un acuerdo para cubrir las afectaciones y evitar que el caso escalara a instancias legales.

Finalmente, los participantes acudieron ante las autoridades para tratar de resolver el incidente de manera pacífica y evitar mayores complicaciones derivadas del percance vial.