Cruz Roja atiende a hombre tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Lo que comenzó como una convivencia entre compañeros de trabajo terminó de manera abrupta sobre la carretera federal 57, luego de que el automóvil en el que viajaban se salió del camino y acabó estrellado contra un árbol.

El accidente ocurrió durante la noche, a la altura del kilómetro 7 de la carretera federal 57, al norte de Monclova, donde automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron apoyo al observar el vehículo fuera de la carpeta asfáltica.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, Javier Hernández, vecino de la colonia Lomas de San Miguel, conducía un Nissan Altima gris, de procedencia extranjera, cuando perdió el control y salió de la carretera.

La unidad avanzó hacia un costado de la vialidad hasta terminar impactándose contra un árbol, quedando con severos daños en la parte frontal.

En el automóvil también viajaba Liliana Berenice Martínez, residente de la colonia Buenos Aires. Ambos manifestaron que únicamente son compañeros de trabajo y que habían salido a convivir y tomar algunas cervezas.

Javier señaló que posteriormente se ofreció a llevar a Liliana hasta su domicilio, pero durante el trayecto perdió el control del volante y terminó protagonizando el accidente.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los dos ocupantes, quienes presentaban algunos golpes y molestias físicas, aunque no requirieron traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes.

Debido a que el conductor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, los oficiales procedieron con su detención, mientras que el Nissan Altima fue asegurado y trasladado, debido a los daños ocasionados por el impacto.