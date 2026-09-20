Seguridad Pública refuerza vigilancia en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Elementos de Seguridad Pública reforzaron la vigilancia durante la tarde de ayer en el sector oriente de la ciudad, mediante un operativo preventivo dirigido a colonias con reportes recurrentes de riñas.

El despliegue incluyó recorridos de vigilancia y proximidad en Hipódromo, Las Flores, José de las Fuentes, Veteranos, Tierra y Libertad y El Campanario, donde los agentes mantuvieron presencia en distintos puntos.

De acuerdo con el objetivo del dispositivo, las acciones estuvieron encaminadas a prevenir alteraciones al orden público y detectar conductas que pudieran derivar en conflictos.

Durante el operativo se realizaron diversas detenciones por faltas administrativas. Las personas aseguradas fueron trasladadas a los separos municipales y quedaron a disposición del juez calificador.

Los elementos policiacos mantuvieron recorridos preventivos en las calles de las colonias contempladas dentro del dispositivo, como parte de las labores de vigilancia y proximidad que desarrolla la corporación.

La intervención se concentró en sectores donde se han recibido reportes relacionados con riñas y alteraciones al orden, con el propósito de mantener presencia policial y atender posibles situaciones que afecten la tranquilidad de los vecinos.

Una vez concluidas las detenciones, los asegurados fueron remitidos ante la autoridad municipal correspondiente, encargada de determinar la sanción administrativa aplicable en cada caso.

Seguridad Pública mantiene este tipo de operativos en diferentes sectores de la ciudad, particularmente en zonas donde existen reportes de conflictos, como parte de las acciones preventivas de la corporación.