Jóvenes huyen tras ser descubiertos en propiedad en Frontera

FRONTERA, Coah.– El susto de su vida se llevó una vecina de la colonia Occidental, luego de descubrir a varios jóvenes presuntamente dentro de su propiedad, quienes al verse descubiertos emprendieron una peculiar huida digna de un "Spiderman".

El reporte se generó minutos antes de la medianoche de este sábado, cuando la habitante de la calle Occidental solicitó apoyo mediante un grupo vecinal de WhatsApp, al advertir que varios sujetos se encontraban dentro de su domicilio y permanecían ocultos en el patio y la azotea.

La alerta provocó el despliegue de elementos de la Policía Municipal, oficiales de la Policía de Acción y Reacción y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se trasladaron hasta la calle Occidental, entre Veracruz y 20 de Noviembre.

Con autorización de la propietaria, los uniformados ingresaron al domicilio para revisar los sitios donde presuntamente se encontraban escondidos los jóvenes. Sin embargo, los señalados alcanzaron a darse cuenta de que la policía había llegado y no esperaron a ser descubiertos. Salieron corriendo y comenzaron a brincar hacia propiedades aledañas para escapar.

La maniobra convirtió la persecución en una especie de película de superhéroes, pues los jóvenes se creyeron "Spiderman" y utilizaron patios, bardas y viviendas vecinas como ruta de escape. Los oficiales realizaron recorridos por los alrededores y revisaron distintos puntos de la colonia, pero los sujetos aprovecharon la oscuridad y los minutos de ventaja para desaparecer.

La movilización concluyó sin personas detenidas, aunque los agentes recomendaron a la afectada mantenerse atenta y reportar nuevamente cualquier situación sospechosa en su domicilio.