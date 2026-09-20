Cuatro Ciénegas: Aseguran a hombre con sustancias ilegales

CUATRO CIÉNEGAS.— José Ramírez, alias "El Rulo", fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal luego de que, durante una revisión, le localizaran seis bolsas de plástico con una sustancia granulada con características de cristal.

El aseguramiento ocurrió la tarde de ayer, mientras los oficiales realizaban recorridos de vigilancia por calles de la zona centro de este municipio.

De acuerdo con la información proporcionada, los agentes circulaban por el cruce de Allende e Hidalgo cuando detectaron a Ramírez, quien llevaba consigo una caja de jugos de la marca JUMEX. La presencia del hombre y el contenido que transportaba llamó la atención de los uniformados, quienes procedieron a detenerlo para efectuar una revisión.

Durante la inspección, los policías localizaron seis bolsitas de plástico que contenían una sustancia granulada, señalada por los propios agentes como cristal. Tras el hallazgo, José Ramírez fue asegurado y trasladado ante la autoridad correspondiente para continuar con el procedimiento legal.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos. Será la autoridad ministerial la encargada de continuar con las investigaciones, realizar las diligencias correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido conforme a los procedimientos establecidos.

El aseguramiento se realizó durante las labores preventivas efectuadas por elementos municipales en la zona centro de Cuatro Ciénegas.