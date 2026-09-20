Lesiones para motociclista tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah. - Con diversas lesiones terminó un motociclista luego de sufrir una caída mientras circulaba por la carretera 30, en el tramo conocido como Cariño de la Montaña.

El accidente ocurrió la tarde del sábado. Después del percance, el hombre se trasladó por sus propios medios hasta la sala de urgencias de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica.

El ingreso del lesionado fue reportado a las autoridades por personal del nosocomio, debido a que presentaba heridas relacionadas con un accidente en motocicleta.

Tras recibir el aviso, elementos de Seguridad Pública acudieron a la clínica para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con el afectado.

Ante los oficiales, el motociclista manifestó que sufrió una caída cuando transitaba por la carretera 30, específicamente en el sector conocido como Cariño de la Montaña.

El hombre no proporcionó mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el derrape, por lo que los agentes recabaron la información correspondiente.

Una vez que Seguridad Pública tomó conocimiento del caso, los hechos fueron turnados a los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía del Estado, quienes quedaron a cargo de las diligencias correspondientes.

El motociclista permaneció bajo atención médica en la Clínica 7 del IMSS debido a las lesiones sufridas durante el percance.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para establecer las circunstancias en que ocurrió la caída en este tramo de la carretera 30.