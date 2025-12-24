Accidente vial en Monclova: taxista Javier Baltazar deja tres heridos

MONCLOVA, COAH.— Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente vial registrado la mañana de ayer en calles de la colonia Obrera Sur, Tercer Sector, luego que el conductor de un taxi ignorara una señal de alto y se estrellara contra una camioneta, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas, de acuerdo con información emitida por el Departamento de Control de Accidentes. El presunto responsable fue identificado como Javier Baltazar Ramos, alias "El Huevo", quien actualmente labora como taxista.

El conductor circulaba sobre la calle Samuel Fielden con dirección al sur, al volante de un Nissan Versa color blanco, perteneciente a la línea Taxímetros. En la unidad viajaba un matrimonio que se dirigía a realizar diversas actividades cotidianas.

Al llegar al cruce con la avenida Sidermex, el taxista no respetó el señalamiento de alto y se atravesó de manera imprudente, siendo impactado por una camioneta Dodge Nitro color gris, que circulaba con preferencia de paso hacia el poniente, tripulada por Rodolfo Ramos Jiménez.

Tras el fuerte impacto, el taxi fue proyectado varios metros, mientras que la camioneta terminó sobre el camellón central. Paramédicos del SAMU y de la Cruz Roja acudieron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.

Los dos pasajeros del taxi y el conductor de la camioneta resultaron con diversas lesiones, aunque por fortuna ninguna de gravedad. Los ocupantes del vehículo de alquiler fueron trasladados a la Clínica 84 del IMSS para su valoración médica.

Finalmente, autoridades procedieron con la detención del taxista, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por las lesiones y los daños materiales ocasionados.