Movilización de seguridad por intento de suicidio de Lizeth Peña en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La noche de ayer, un reporte de una presunta tentativa de suicidio provocó una intensa movilización de corporaciones de auxilio y seguridad en la colonia Buenos Aires, luego de que un hombre solicitara apoyo urgente al asegurar que su ex pareja le había enviado mensajes alarmantes.

De acuerdo con la información recabada, el denunciante, quien dijo llamarse José Luis, informó a las autoridades municipales que había recibido mensajes de su ex pareja, identificada como Lizeth Guadalupe Peña Nieto, de 21 años de edad, quien presuntamente le aseguró haberse ingerido alrededor de 20 pastillas de Clonazepam. En los mensajes, la joven también habría enviado fotografías desde lo alto de un techo, manifestando síntomas como visión borrosa y mareos.

Ante la gravedad del reporte, José Luis señaló que la situación derivaba de un conflicto sentimental reciente, indicando que la relación había terminado por episodios de violencia, lo que incrementó el temor de que la joven atentara contra su vida. La mujer supuestamente residía en el domicilio ubicado en la calle Agustín Millán número 217, en el mismo sector de la colonia Buenos Aires.

Tras el llamado de auxilio, elementos de Seguridad Pública Municipal, así como socorristas y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, se trasladaron de inmediato al sitio señalado, donde también familiares de la joven habrían solicitado apoyo para su pronta localización.

Sin embargo, pese al despliegue operativo y a la revisión del área, las autoridades no lograron ubicar a Lizeth Guadalupe Peña Nieto en el domicilio ni en sus alrededores. Tras varios minutos de búsqueda y verificación, se confirmó que la presunta afectada no se encontraba en el lugar, por lo que el reporte fue catalogado como persona no localizada.