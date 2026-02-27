Joven muere repentinamente en su hogar en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una noche común terminó en tragedia para un joven de 30 años, quien perdió la vida de forma repentina frente a su domicilio en la colonia Chinameca, al oriente de Monclova, tras desplomarse y sufrir un fuerte golpe en la cabeza.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Río de Janeiro, donde Carlos Iván arribó a su vivienda a bordo de una motocicleta. Según versiones recabadas en el lugar, el joven descendió de la unidad, pero al dar unos cuantos pasos comenzó a sentirse mal, presuntamente a causa de un mareo repentino.

En cuestión de segundos perdió el equilibrio y cayó violentamente contra la banqueta, impactando la parte posterior de la cabeza. El fuerte golpe alertó a vecinos, quienes salieron de inmediato y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, pero al valorar al joven confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que nada pudieron hacer para salvarlo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal procedieron a acordonar el área, mientras detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes. Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley que determinará la causa exacta del fallecimiento.

La motocicleta en la que había llegado permaneció estacionada frente al domicilio, convertida en el silencioso testigo de los últimos momentos del joven, cuya repentina muerte causó consternación entre familiares y vecinos del sector.