Detienen a El Rambo en Monclova durante operativo de seguridad

MONCLOVA, COAH.— Un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno culminó con la captura de un presunto narcomenudista conocido como "El Rambo" y el aseguramiento de varias dosis de droga durante un cateo efectuado la noche de este viernes en la colonia Hipódromo.

La movilización policiaca se concentró en un domicilio ubicado en el cruce de las calles 11 y 18, inmueble que desde hace tiempo era señalado por vecinos como presunto punto de venta de narcóticos. La diligencia fue encabezada por agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal y corporaciones de apoyo, quienes cumplimentaron una orden de cateo autorizada por un Juez.

El operativo se realizó en respuesta a denuncias anónimas sobre actividades ilícitas en la colonia Hipódromo.

De acuerdo con el informe oficial, la intervención se derivó de denuncias anónimas que advertían sobre actividades ilícitas al interior de la vivienda. Durante la inspección, los agentes localizaron diversos envoltorios que contenían una sustancia granulada con características similares a la metanfetamina, conocida como "cristal", misma que fue asegurada conforme a los protocolos de cadena de custodia.

Durante el cateo, se aseguraron dosis de metanfetamina y se detuvo a un sujeto con antecedentes penales.

En el lugar fue detenido un sujeto identificado por el alias de "El Rambo", quien presuntamente cuenta con antecedentes por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y apenas había recuperado su libertad tras enfrentar un proceso previo.

Las autoridades mantuvieron cerrada la calle 18 para garantizar la seguridad durante la intervención.

Mientras se realizaban las diligencias, la calle 18 permaneció cerrada a la circulación y bajo resguardo de las patrullas, a fin de garantizar la seguridad del operativo y evitar incidentes. No se reportaron personas lesionadas durante la intervención.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación legal, mientras que el inmueble quedó asegurado como parte de las indagatorias.