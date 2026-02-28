Impacta tractocamión cargado con cemento a pipa en la carretera Monclova

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un hombre sin vida y otro más gravemente lesionado fue el saldo de un accidente vial registrado durante la madrugada de este sábado en la carretera Monclova, a la altura del kilómetro 20, entre el ejido Higo.

De acuerdo con el reporte recibido por las autoridades, en el percance participaron dos unidades: un full de diésel —que se encontraba vacío— y un tractocamión con plataforma que transportaba costales de cemento.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia localizaron el tractocamión severamente dañado tras impactarse en la parte trasera de la pipa, la cual presuntamente estaba detenida sobre el acotamiento. El fuerte choque provocó que la cabina del camión de carga se desprendiera del chasis y que uno de los tanques de diésel se desprendiera.

En la unidad que transportaba cemento viajaban dos hombres. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, quedando irreconocible debido al aplastamiento sufrido tras el impacto. El segundo tripulante, de entre 25 y 30 años de edad, presentó traumatismo craneoencefálico severo, por lo que fue trasladado en código rojo al Hospital General para recibir atención médica especializada.

En el sitio no fue localizado el operador del full de diésel, por lo que se presume que huyó tras el accidente.

Elementos de Servicios Periciales y personal de la Fiscalía acudieron para realizar las diligencias correspondientes y hacerse cargo de la escena, mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.