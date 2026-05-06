Se avienta vuelta en ´U´ y provoca choque

MONCLOVA, COAH. – La falta de precaución de un conductor del transporte de pasajeros terminó provocando un aparatoso choque la mañana de este miércoles sobre la avenida Las Torres, dejando daños materiales de consideración y un intenso caos vial, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, cuando Jesús González conducía una unidad Toyota Hiace blanca con dirección hacia el sur de la ciudad. De acuerdo con el peritaje preliminar, el chofer intentó realizar una vuelta en "U" a la altura de la avenida Adolfo López Mateos sin tomar las debidas precauciones.

La maniobra terminó por cerrarle el paso a una camioneta Chevrolet color arena que circulaba hacia el norte y que además remolcaba una traila. Su conductor, identificado como Carlos Monsiváis, intentó frenar para evitar el impacto, pero debido al peso que arrastraba no logró detenerse a tiempo.

El fuerte encontronazo dejó daños visibles en ambas unidades y provocó que varios automovilistas redujeran la velocidad al observar el accidente, generándose congestionamiento vehicular en la transitada arteria.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron rápidamente al lugar para abanderar el área y evitar otro percance mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Los oficiales dialogaron con ambos conductores y levantaron el peritaje para deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, la unidad de pasajeros circulaba vacía al momento del accidente, situación que evitó consecuencias mayores y posibles personas lesionadas.