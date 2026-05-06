Policía Municipal de Monclova atiende a Karla N en la calle

MONCLOVA, COAH.– Lo que en un inicio generó temor entre vecinos de la colonia Córdova, al pensar que se trataba de una persona sin vida, terminó revelando una historia marcada por el abandono y las adicciones, luego que una mujer fuera localizada tirada sobre la banqueta la tarde de este miércoles.

El reporte al Sistema Estatal de Emergencias 911 se registró minutos después del mediodía, cuando habitantes del sector oriente alertaron sobre la presencia de una persona inmóvil en la vía pública. La incertidumbre creció entre los vecinos, quienes temían lo peor.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar y, tras revisar a la mujer, confirmaron que aún contaba con signos vitales. Se trataba de Karla "N", conocida por sus constantes problemas relacionados con el consumo de sustancias.

De acuerdo con testigos, la mujer permanecía con la mirada perdida, sin reaccionar a los estímulos y en evidente estado inconveniente, lo que reforzó la preocupación inicial de quienes la rodeaban.

Los oficiales procedieron a asegurarla para evitar que su integridad continuara en riesgo, ya que además de su estado vulnerable, en ocasiones anteriores ha mostrado comportamientos agresivos.

Karla 'N' fue trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo por varias horas, en espera de que se estabilizara y pudiera ser entregada a sus familiares o canalizada a instancias correspondientes.

El caso dejó ver, una vez más, la dura realidad que enfrentan personas atrapadas en las adicciones, así como la preocupación de vecinos que, entre el miedo y la impotencia, observan cómo estas historias se repiten en las calles.