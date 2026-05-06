Choque por alcance en Monclova: daños materiales y tráfico lento

MONCLOVA, COAH. – Un descuido al volante terminó provocando un choque por alcance sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la colonia Guadalupe, dejando como saldo daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación durante la tarde de este miércoles.

El percance ocurrió alrededor de las 15:30 horas, cuando dos camionetas en color blanco circulaban de norte a sur por uno de los tramos con mayor carga vehicular de la ciudad. De acuerdo con el peritaje preliminar, el conductor de una camioneta MG redujo la velocidad al llegar al cruce con la calle Ecuador con la intención de incorporarse hacia la derecha.

Sin embargo, detrás de él circulaba un joven a bordo de una camioneta Ford, quien aparentemente no guardó la distancia adecuada y terminó impactándose por alcance contra la parte posterior de la unidad.

El golpe, aunque aparatoso, no dejó personas lesionadas, únicamente daños menores en ambas unidades. Aun así, el accidente provocó que por varios minutos el tráfico se tornara lento mientras automovilistas reducían la velocidad para observar lo ocurrido.

Elementos de Control de Accidentes arribaron rápidamente al sitio para tomar conocimiento del percance, coordinar el flujo vehicular y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Ambos conductores dialogaron con las autoridades y posteriormente buscarían llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras para cubrir los daños ocasionados.