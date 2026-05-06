Repartidor de Rappi lesionado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un repartidor de comida de la plataforma Rappi terminó lesionado luego de ser embestido por un automóvil cuya conductora escapó del lugar para evitar enfrentar su responsabilidad, en un accidente registrado la tarde de este miércoles sobre el bulevar Harold R. Pape.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce con la avenida La Salle, donde automovilistas que presenciaron el choque solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades y cuerpos de rescate al ver al motociclista tendido sobre el pavimento.

El afectado fue identificado como Víctor Manuel Medrano Esparza, de 52 años de edad, quien se desplazaba en su motocicleta realizando entregas cuando repentinamente fue impactado por un vehículo conducido presuntamente por una mujer.

Tras el golpe, la conductora lejos de detenerse para auxiliar al lesionado aceleró la marcha y huyó del lugar, dejando abandonado al repartidor a su suerte en plena vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron rápidamente al sitio y solicitaron la intervención de oficiales del Departamento de Control de Accidentes para realizar el peritaje correspondiente y tratar de establecer características del automóvil involucrado.

Asimismo, paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios a Víctor Manuel, quien presentaba diversos golpes y lesiones derivadas del impacto, aunque afortunadamente ninguna de ellas ponía en riesgo su vida.

Las autoridades recomendaron al repartidor interponer una denuncia formal ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se logre identificar al vehículo que escapó tras el accidente.