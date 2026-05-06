LO SALVAN DE MORIR...Y SE ENOJA

MONCLOVA, COAH.– Lo que pudo haber terminado en una tragedia, derivó en momentos de tensión y angustia para una familia de la colonia El Campanario, luego de que un joven de 18 años intentó quitarse la vida y, tras ser rescatado, reaccionara de manera violenta contra sus propios familiares.

¿Cómo ocurrió el intento de suicidio?

Los hechos se registraron la noche de ayer, cuando Maximiliano García presuntamente salió al patio de su vivienda con la intención de atentar contra su vida, en un episodio que, según trascendió, estaría relacionado con el consumo de alguna sustancia tóxica.

Fue un familiar cercano, su propio primo, quien al percatarse de la situación actuó de inmediato, logrando intervenir a tiempo y evitar que el joven concretara el acto. Sin embargo, lejos de calmarse tras ser puesto a salvo, el joven entró en un estado de alteración, tornándose agresivo y arremetiendo contra quienes momentos antes le habían salvado la vida.

Intervención de la policía

La situación se salió de control rápidamente, por lo que los familiares no tuvieron otra opción que solicitar el apoyo de elementos de Seguridad Pública, temiendo que el comportamiento del joven pudiera escalar a consecuencias mayores.

Minutos después, oficiales arribaron al domicilio, donde encontraron al joven completamente fuera de sí, por lo que procedieron a someterlo utilizando los protocolos correspondientes para controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.

Tras varios minutos de tensión, los uniformados lograron restablecer el orden, mientras que el joven quedó bajo resguardo, en tanto se determinaba su situación y la necesidad de atención médica o psicológica.