Mujer resulta herida en choque de vehículo en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de que el auto en el que viajaba se impactara por alcance contra una camioneta en el bulevar Benito Juárez. El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y a oficiales del Departamento de Control de Accidentes la mañana de este lunes.

El accidente ocurrió minutos antes de las 11:50 horas en el cruce del bulevar Benito Juárez con la calle Zacatecas, en la colonia Regina. En el lugar se encontraban involucrados un automóvil MG blanco, de modelo reciente, y una camioneta Mazda Tribute gris.

Según el peritaje preliminar, el conductor del MG, identificado como Jesús Juárez, no mantuvo la distancia de seguridad ni extremó precauciones al volante, lo que provocó el impacto contra la parte trasera de la camioneta conducida por Esther Vázquez.

A raíz del fuerte golpe, la acompañante del conductor del MG presentó molestias físicas, principalmente dolor en una muñeca y en las cervicales. Fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes posteriormente la trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para una valoración médica.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el croquis correspondiente para determinar la mecánica del percance y deslindar responsabilidades. También acudió al lugar el ajustador de la aseguradora del automóvil MG, quien inició los trámites para responder por los daños materiales y las lesiones ocasionadas a la afectada.

Finalmente, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y los gastos derivados del accidente.