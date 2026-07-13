Buscan nissan guinda; creen que feminicida huye en él

MONCLOVA, COAH.- La búsqueda del presunto responsable del feminicidio de Silvia Aracely Ochoa Ramos se intensificó luego de que familiares difundieran imágenes del vehículo en el que presuntamente escapó tras cometer el crimen ocurrido en la colonia Del Río.

Fue Desirée Ochoa, hija de la víctima, quien publicó en redes sociales fotografías de un automóvil Nissan color guinda que, asegura, era utilizado por el señalado como principal sospechoso, Alexandro Cárdenas. En su publicación pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar la unidad y aportar cualquier información que contribuya a su captura.

De acuerdo con la información compartida, el vehículo presenta como característica distintiva el vidrio trasero, además de que las placas podrían corresponder a las series FM-417-C o EM-417-C, aunque la familia aclaró que las imágenes no permiten apreciarlas con total claridad.

Los familiares solicitaron que, en caso de ubicar el automóvil o conocer el paradero del presunto responsable, la información sea reportada de inmediato al número 866 141 55 14, correspondiente al agente investigador encargado del caso. También pusieron a disposición los teléfonos 866 123 57 52, de la hija de la víctima, y 866 258 48 40, de la madre de Silvia Aracely.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio y continúa con las labores de búsqueda para localizar al presunto responsable y llevarlo ante la justicia.