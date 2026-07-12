Huye tras choque; deja herido a menor

Un adolescente de 17 años resultó lesionado durante la madrugada de este domingo luego de que la motocicleta en la que viajaba chocó contra una camioneta en la colonia Guadalupe Borja. Tras el impacto, el conductor de la unidad de dos ruedas huyó del lugar y dejó abandonado a su acompañante.

El accidente ocurrió poco después de las 2:00 horas en el cruce de las calles Francisco de Luna y Concepción Armendáriz.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con las primeras investigaciones, dos jóvenes circulaban hacia el sur a bordo de una motocicleta Vento color blanco cuando el conductor no respetó el señalamiento de alto, invadió la circulación preferente y se impactó contra una camioneta Dodge Journey color negro.

La camioneta era conducida por un joven de 21 años que regresaba de su jornada laboral mientras trasladaba a varios compañeros hacia sus domicilios.

Tras la colisión, el operador de la motocicleta descendió de la unidad y escapó antes del arribo de las autoridades, pese a que también presentaba lesiones, dejando a su acompañante tendido sobre la carpeta asfáltica.

Acciones de la autoridad

El lesionado, identificado como Kevin, de 17 años, intentó retirarse por sus propios medios; sin embargo, el intenso dolor ocasionado por una probable fractura en el pie izquierdo se lo impidió, por lo que permaneció en el sitio hasta la llegada de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo valoración médica.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y personal de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del siniestro y deslindar responsabilidades.

Consecuencias del accidente

Como parte del procedimiento, la motocicleta fue asegurada y quedó a disposición de las autoridades competentes como garantía para responder por los daños ocasionados, mientras continúan las investigaciones para localizar al conductor que abandonó la escena del accidente.