Niño de tres años se lesionó tras caída en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y elementos de Seguridad Pública se registró la tarde de ayer en la colonia Héroes del 47, luego de que un menor de apenas tres años de edad resultara lesionado tras sufrir una aparatosa caída al interior de su domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Álamo, donde una llamada de emergencia alertó sobre un niño inconsciente, situación que provocó la rápida respuesta de los paramédicos del Grupo GRUM.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la madre del pequeño, identificada como Montserrat Ramírez de León, informó que el menor, de nombre Jesús "N", cayó accidentalmente y se golpeó violentamente contra el piso de la vivienda, impactándose principalmente en el rostro.

Tras el fuerte golpe, el pequeño perdió el conocimiento, generando momentos de angustia y desesperación entre sus familiares, quienes solicitaron ayuda inmediata al sistema de emergencias.

A la llegada de los socorristas, el menor permanecía inconsciente, por lo que recibió atención prehospitalaria de manera inmediata. Después de varios minutos de valoración y maniobras de auxilio, el niño reaccionó favorablemente y recuperó el estado de alerta.

Luego de la revisión médica, los paramédicos determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida y que no era necesario su traslado a un hospital, permaneciendo bajo observación de sus familiares.

Los rescatistas recomendaron a la madre extremar precauciones para evitar nuevos accidentes domésticos que puedan poner en riesgo la integridad del menor.

Elementos de Seguridad Pública Municipal también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y documentar el incidente.