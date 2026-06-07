Conductora abandona escena tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una conductora que presuntamente causó un accidente en calles de la colonia Praderas del Sur terminó abandonando la escena y dejando su camioneta a merced de las autoridades, luego que el percance derivara en una discusión que movilizó a elementos del Departamento de Control de Accidentes y de la Policía Municipal durante la mañana de este sábado.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas sobre la calle Primero de Enero, cerca del cruce con 23 de Marzo, donde una camioneta Chevrolet Equinox impactó un automóvil Honda blanco que se encontraba estacionado a la orilla de la vialidad.

De acuerdo con la versión del afectado, se encontraba dentro de su vehículo y pretendía descender cuando la conductora pasó demasiado cerca, golpeando violentamente la puerta del lado del conductor y dejándola prácticamente inservible.

Sin embargo, la versión dada por la mujer a su marido, indicó que el conductor del Honda habría abierto la puerta sin tomar las debidas precauciones, provocando que la camioneta se la llevara de encuentro. Será el peritaje oficial el que determine cuál de las dos versiones corresponde a la realidad.

Lo que sí quedó claro fue que, tras el accidente, la conductora decidió retirarse del lugar. Testigos señalaron que llamó a su esposo, quien acudió por ella a bordo de una camioneta MG negra para abandonar la escena antes de la llegada de las autoridades.

Minutos después, tras el reporte realizado al Sistema Estatal de Emergencias, arribaron oficiales de Control de Accidentes para tomar conocimiento de los hechos.

Ahí llegó el esposo de la conductora, quien comenzó a discutir con el propietario del Honda. El hombre aseguró que estaba dispuesto a responder por los daños ocasionados por su esposa, aunque también advirtió que buscaría videos de cámaras de vigilancia cercanas y que, si se demostraba que ella no era responsable, no pagaría un solo peso.

La situación comenzó a elevarse de tono debido al comportamiento alterado del individuo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ante el intercambio de reclamos y para evitar que el conflicto escalara, los oficiales solicitaron el apoyo de elementos preventivos.

Al notar la presencia de más patrullas, el hombre optó por retirarse del lugar, dejando el asunto en manos de las autoridades.

Como parte del procedimiento, una grúa aseguró la Chevrolet Equinox involucrada en el accidente, así como el Honda afectado, para poner ambas unidades a disposición del Ministerio Público mientras se realiza el deslinde de responsabilidades.

La camioneta presentaba daños en la parte frontal derecha, mientras que el automóvil Honda terminó con severas afectaciones en la puerta del conductor.

De manera extraoficial, también trascendió la versión de que la conductora podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del percance, situación que será materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.