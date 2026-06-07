Movilización de Seguridad Pública tras riña vecinal en Frontera

FRONTERA COAH. - Una acalorada discusión entre vecinos provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública durante la noche del jueves en la colonia Ampliación San Cristóbal, en el municipio de Frontera.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Internacional y Alfonso Margáin, donde vecinos solicitaron la presencia de las autoridades al reportar una presunta riña que alteraba el orden público en el sector.

Tras recibir el llamado de emergencia, oficiales municipales se trasladaron al lugar para verificar la situación. A su llegada, los agentes encontraron a varias personas involucradas en una confrontación verbal derivada de diferencias entre residentes de la zona.

Luego de intervenir, los uniformados dialogaron con las partes involucradas y realizaron un llamado al orden para evitar que el conflicto escalara a una agresión física. Asimismo, advirtieron que, de continuar con las alteraciones, podrían ser remitidos ante las autoridades correspondientes por faltas administrativas.

La situación fue controlada en cuestión de minutos y no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales. Una vez restablecida la calma, los elementos policiacos permanecieron por algunos momentos en el sitio para garantizar que no se reanudara el altercado.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los ciudadanos a resolver sus diferencias por la vía del diálogo y evitar conductas que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los habitantes del sector.