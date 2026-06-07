Cruz Roja Mexicana atiende a mujer en Frontera tras agresión

FRONTERA, COAH.- Momentos de incertidumbre y preocupación se vivieron durante la madrugada de este sábado luego que una mujer fue localizada inconsciente en el arroyo ubicado entre las colonias Guadalupe Borja e Independencia, provocando una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones policiacas.

El reporte ingresó al Sistema Estatal de Emergencias 911 cuando vecinos del sector observaron a una persona tirada entre la maleza y el cauce del arroyo, sin responder a llamados ni movimientos, lo que hizo temer que hubiera sido víctima de alguna agresión o incluso de un hecho delictivo.

Ante la gravedad del reporte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) se trasladaron de inmediato al sitio, acompañados por elementos de Seguridad Pública Municipal.

Debido a las complicadas condiciones del terreno, socorristas y oficiales tuvieron que internarse a pie entre piedras, maleza y desniveles para llegar hasta donde se encontraba la mujer, cuya edad fue estimada en aproximadamente 55 años.

Al localizarla, los rescatistas confirmaron que aún presentaba signos vitales, por lo que iniciaron maniobras de valoración y estabilización en el lugar.

Tras varios minutos de atención prehospitalaria, la mujer recuperó parcialmente el conocimiento y logró indicar que había sufrido un ataque, situación que generó mayor preocupación entre los cuerpos de auxilio y las autoridades presentes.

Una vez estabilizada, fue colocada en una camilla rígida y trasladada hasta una ambulancia para posteriormente ser llevada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde quedó bajo observación médica y en manos de especialistas.

Mientras tanto, las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información para establecer cómo terminó la mujer en el arroyo y determinar si existió alguna situación que pusiera en riesgo su integridad.

La rápida intervención de vecinos, policías y rescatistas fue clave para que la mujer recibiera atención médica oportuna, evitando que la situación terminara en una tragedia mayor.