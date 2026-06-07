Aumenta la violencia familiar en Monclova: reportes constantes

MONCLOVA, COAH.- La violencia familiar se ha convertido en una de las problemáticas que más trabajo genera para los elementos de Seguridad Pública Municipal, al registrar una creciente cantidad de reportes en diversos sectores de la ciudad durante los últimos días.

De acuerdo con información derivada de reportes periodísticos, las llamadas de auxilio relacionadas con conflictos dentro del hogar se han mantenido de manera constante, obligando a la movilización diaria de patrullas hacia colonias donde se denuncian agresiones, discusiones violentas y situaciones que ponen en riesgo la integridad de los integrantes de una familia.

Las intervenciones de los oficiales no solo se han concentrado en la atención inmediata de las víctimas, sino también en la prevención de incidentes mayores que pudieran derivar en consecuencias más graves. La presencia policial se ha vuelto frecuente en numerosos domicilios donde vecinos o familiares solicitan apoyo ante escenarios de violencia.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la presencia recurrente de menores de edad durante estos hechos. Debido a ello, personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF) ha tenido que intervenir en múltiples ocasiones para salvaguardar los derechos y la seguridad de los menores involucrados.

Los reportes reflejan una tendencia que ha ido en aumento en los últimos días, colocando a la violencia familiar entre los incidentes de mayor atención para las corporaciones municipales. La situación mantiene en alerta a las autoridades encargadas de atender este tipo de casos, debido al impacto social que generan dentro de los hogares.

Mientras continúan las intervenciones, los cuerpos de seguridad y las instancias de protección infantil mantienen vigilancia permanente para atender cada denuncia que sea presentada por la ciudadanía.