Carambola de tres vehículos en Monclova deja cinco heridos

MONCLOVA, Coah.— Cinco integrantes de una familia fueron trasladados a un hospital luego de quedar involucrados en una carambola de tres vehículos registrada en la zona Centro de Monclova.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas del día de ayer lunes en el cruce de Venustiano Carranza y bulevar Harold R. Pape.

La primera colisión ocurrió cuando un Nissan Altima gris, con placas FNJ-547-C, se impactó contra la parte posterior de un camión Freightliner rojo, propiedad de Coca-Cola.

El camión era conducido por Juan Mario Herrera Sillas, de 34 años, quien había reducido la velocidad para incorporarse hacia el bulevar Pape.

El Nissan era manejado por Jonathan Alejandro Gauna Cepeda, de 26 años. Tras el impacto, un Kia Rio blanco que circulaba detrás del Altima también chocó contra éste.

La segunda unidad era conducida por Edgar Omar Navarro Palacios, de 32 años.

En el Nissan viajaban Juanita Guadalupe Muñoz Mata, de 24 años, y sus hijos Verónica, de 1 año y 11 meses; Jonathan, de 5 años, y Ariana, de 9 años, además del conductor.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los ocupantes del Altima. La madre y sus tres hijos fueron trasladados a un hospital para recibir valoración especializada por las lesiones y molestias que presentaron.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje y establecer responsabilidades.

Las tres unidades fueron aseguradas y trasladadas, mientras los conductores quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.