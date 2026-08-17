Detienen a ladrón tras atraco en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Una tienda de conveniencia ubicada en la zona centro fue nuevamente blanco de un atraco, pero la rápida intervención de elementos de Seguridad Pública permitió detener a uno de los presuntos responsables.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en el cruce de las calles Morelos y Progreso, donde se localiza el establecimiento. De acuerdo con los hechos reportados, dos personas ingresaron al negocio y fueron consideradas sospechosas por la encargada.

Ante la situación, la trabajadora reportó lo ocurrido a los números de emergencia. Durante el incidente, los sujetos intentaron amedrentarla y posteriormente emprendieron la huida.

La movilización de los elementos de la Policía Municipal permitió asegurar a uno de los presuntos ladrones, quien fue detenido y trasladado a los separos para quedar a disposición de las autoridades correspondientes.

Posteriormente, los agentes se entrevistaron con la encargada del establecimiento para recabar información y confirmar lo ocurrido.

La intervención policial permitió concretar el aseguramiento de uno de los señalados, mientras las autoridades continuaron con las diligencias correspondientes para establecer su situación legal.