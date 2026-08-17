Conductor provoca movilización policiaca en Monclova tras fugarse de gasera

MONCLOVA, Coah.— Una intensa movilización policiaca se registró la tarde del lunes, luego de que un conductor escapara de una gasera del sector Oriente sin liquidar el servicio.

El reporte fue realizado por empleados de una gasera ubicada en el cruce de la calle Pablo González y avenida Revolución Mexicana, quienes señalaron que el joven abordó una Chevrolet gris, modelo 1995, y huyó por avenida Montessori.

El hecho derivó en una persecución por diversas calles y avenidas del sector El Pueblo, así como por el bulevar Harold R. Pape y el bulevar Juárez.

Durante el operativo, los elementos municipales realizaron varios intentos para detener al conductor, quien mantuvo la marcha y generó una fuerte movilización sobre las principales arterias de la ciudad.

En el trayecto, el automovilista estuvo a punto de arrollar a oficiales de Tránsito Municipal, lo que incrementó la situación de riesgo.

Finalmente, después de varios minutos de persecución, los uniformados lograron asegurar al conductor en el cruce del bulevar Pape y el bulevar Juárez.

El detenido fue trasladado a los separos municipales, donde quedó a disposición del Departamento Jurídico, instancia que determinará su situación jurídica.